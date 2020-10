Sconfitta con l’Az inaspettata, le reazioni di Gattuso e De Laurentiis

La sconfitta del Napoli con l’Az Alkmaar ha sorpreso il tecnico Gennaro Gattuso ma anche il presidente della SSCN Aurelio De Laurentiis.

Il Benevento è alle porte, ma la sconfitta del Napoli in Europa League fa ancora rumore. Gattuso ed i tifosi sperano non di vedere più la squadra piatta e quasi senza voglia vista con l’Az Alkmaar che sorpreso praticamente tutti, ecco quanto riscrive Repubblica.

Al San Paolo tornava dopo un bel po’ di tempo proprio De Laurentiis e anche lui si aspettava dagli azzurri una prestazione molto diversa, in linea o almeno nella scia dell’exploit di cinque giorni prima in campionato, contro l’Atalanta. Invece Koulibaly e compagni sono incappati in una serata storta, che peraltro è stata subito archiviata a Castel Volturno come un incidente di percorso. Ringhio se c’è rimasto male e l’ha fatto presente prima dell’allenamento mattutino ai giocatori, alternando come spesso gli succede il bastone e la carota. Il rapporto tra l’allenatore calabrese e il suo gruppo è del resto molto solido, come del resto anche quello con il presidente.