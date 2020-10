Gennaro Gattuso prepara la sfida Benevento-Napoli, il tecnico è pronto a lanciare Insigne dal primo minuto dopo l’infortunio col Parma.

Il Napoli sfida il Benevento con Insigne titolare, lo scrive il Corriere dello Sport. Nella formazione azzurra ci saranno alcuni rientri importanti, proprio come quello del capitano ma anche quello di Bakayoko. Il centrocampista ex Monaco alla sua prima uscita in maglia azzurra ha subito impressionato per la buona prestazione messa in campo. Anche quando è entrato in Europa League ha dato la sensazione di poter dare qualcosa in più. Ora Gattuso col Benevento è pronto a dargli di nuovo una maglia da titolare al fianco di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è in ballottaggio con Lobotka, ma al momento è in vantaggio. L’assenza di Zielinski comincia a farsi sentire, anche perché il polacco può dare estro e velocità in mediana.

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport in porta rientra Ospina al posto di Meret, mentre in difesa c’è Manolas titolare non Maksimovic al fianco di Koulibaly. Conferma invece sulla sinistra con Hysaj che dovrebbe essere di nuovo titolare, con Mario Rui ancora in panchina. In attacco spazio ad Insigne titolare col Benevento, con Lozano che potrebbe tornare a destra e Mertens confermato al centro dietro Osimhen.