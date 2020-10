Aurelio De Laurentiis sta cercando un accordo per il rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso, il presidente vuole la firma del tecnico.

Un nuovo contratto fino al 2023 con penali molto basse o annullate in caso di rescissione unilaterale e aumento di ingaggio. Queste sono le basi su cui si sta lavorando per arrivare al rinnovo di contratto di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il presidente Aurelio De Laurentiis spinge per la riconferma del tecnico calabrese:

Il lavoro che Gattuso sta svolgendo sul gruppo è molto apprezzato nella dirigenza azzurra, che ora sta tornando alla carica per avere da Ringhio la firma per prolungare l’attuale contratto fino al 2023, con un miglioramento dell’ingaggio dagli attuali 1,4 milioni a 2 milioni annui. L’intoppo è, però, sempre sulle clausole che il presidente Aurelio De Laurentiis chiede di firmare a tutti i tesserati del Napoli. Il patron è da lunedì ospite dell’hotel sul Lungomare di Napoli e sta portando avanti in prima persona la discussione con Gattuso per trovare il punto di incontro: De Laurentiis punta ad ottenere la firma prima di Natale.