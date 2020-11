Napoli, Gattuso alza la voce. Alla ripresa degli allenamenti duro sfogo dell’allenatore azzurro.

Gattuso arrabbiato con il Napoli, la brutta prestazione di Fiume ha mandato il tecnico calabrese su tutte le furie. Da ora in poi il tecnico non sarà più un fratello maggiore.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, il tecnico calabrese alla ripresa degli allenamenti è apparso molto nervoso ed agitato. A Gattuso l’approccio col Rijeka non è andato giù. Ecco perché il tecnico azzurro ha alzato la voce anche ieri mattina con i suoi giocatori. Ha chiesto un atteggiamento diverso contro il Bologna. L’allenatore è stato chiaro: vuole un Napoli concentrato fin dai primi minuti e capace di esprimere intensità per tutta la partita, altrimenti si rischia grosso anche contro il Bologna. Lo stile di Gattuso è diretto: niente giri di parole, l’allenatore è andato dritto al punto e adesso si aspetta una reazione concreta al Dall’Ara.

Ringhio, tornato ad essere tale dopo aver vestito a lungo i panni del fratello maggiore. Da domani a Bologna giocherà chi è più in condizione oppure chi in allenamento dimostrerà di essere più motivato del suo concorrente nel ruolo. Contro gli emiliani servirà una prestazione convincente e soprattutto vincente.

I concetti sono stati ribaditi con forza: “Qualcuno di voi pensava di essere in gita. Il Napoli non può permettersi di scegliere soltanto alcune partite sottovalutando le altre“.

Una grande squadra ha una continuità di rendimento e il maggiore tasso tecnico da solo non basta. Il Napoli ha evitato il peggio in Croazia,un po’ come accaduto al Vigorito contro il Benevento, ma questo non può rappresentare la regola. Il tecnico calabrese era davvero molto nervoso ed agitato.