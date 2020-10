Mattia Grassani legale del calcio Napoli è convinto di ribaltare la sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastandrea.

Il legale del Napoli Mattia Grassani ai microfoni di Radio kiss kiss Napoli si dice convinto di poter ribaltare la decisione del giudice sportivo sulla vittoria a tavolino per la Juventus. Ecco le sue parole:

“Io e la società consideriamo la decisione del giudice sportivo erronea e suscettibile di ricorso. La sentenza è piena di passaggi non sostenibili in secondo grado. In particolare il principio di gerarchia: già sabato il Napoli aveva ricevuto indicazioni per non partire. Successivamente l’Asl ha solo ribadito la decisione.

venerdì è stata presentata l’istanza di ricorso con tutti gli atti ufficiali e una richiesta di accesso agli atti, di un dossier fatto proprio dal giudice Mastrandrea in occasione dell’emanazione della sentenza. Stiamo integrando la nostra documentazione anche con testimonianze di esponenti dell’Asl ai vari organi di informazione venute fuori nei giorni scorsi. È indispensabile sapere cosa il giudice ha sottoposto alla Procura per poter presentare i motivi dell’appello”.

L’avvocato Grassani si è poi professato fiducioso sul ricorso per la presenza di alcune incongruenze.

“La possibilità di effettuare la partita è soggetta ad una deroga dell’ASL competente. Non vogliamo vedere i campionati pieni di asterischi, fatti di partite da recuperare, da rigiocare, o fatte da vittorie e sconfitte a tavolino. Nel rispetto della giustizia sportiva, si dovrà tenere conto della tumultuosità dei giorni precedenti alla partita, delle dichiarazioni poco chiare e contraddittorie della Lega, e la decisione della giustizia dovrà portare al voler giocare la partita sul campo. Dire che il Napoli non volesse partire dal giorno prima è un processo alle intenzioni. Se in appello dovesse essere confermato lo 0-3 a tavolino, andremo al Coni. Faremo valere i principi di diritto. Sarebbe difficile perpetrare questo torto compiuto ai danni del Napoli”.