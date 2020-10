Ziliani distrugge la Juventus: “Il giudice sportivo ora punisca i bianconeri…”

Paolo Ziliani sui social distrugge la Juventus. Il giornalista richiama l’attenzione del giudice sportivo sugli scudetti revocati.

La sentenza con cui il giudice sportivo ha assegnato il 3-0 alla Juve nella gara con il Napoli, aggiungendo un punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso, è stata accolta malissimo da Paolo Ziliani.

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, su Twitter ha lanciato un messaggio serio che deve far riflettere sulla reale natura del diritto sportivo.

PAOLO ZILIANI CONTRO LA JUVENTUS

Zialini scrive: “Se al Napoli danno partita persa per non aver rispettato (in una situazione di grave allarme sanitario) il protocollo del calcio, dovrebbero dare partita persa alla Juventus ogni volta che gioca a Torino esibendo scudetti rubati e calpestando quindi tutte le leggi del calcio“.

Il giornalista invia un messaggio alla federazione: “Spett.le FIGC, la Juventus gioca nel suo stadio esibendo due scudetti che non le appartengono. Puoi per favore diffidarla? E nel caso persista, attivare Procura e giudice sportivo per sanzionarla con la perdita della partita per 0-3?”

Quella di Paolo Ziliani contro la Juventus sembra una provocazione, ma nei fatti non lo è. L’esposizione di scudetti revocati è materia del giudice sportivo, che effettivamente dovrebbe sanzionare la società bianconera, ma nei fatti non ha mai operato in tal senso.