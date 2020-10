Juve-Napoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione agli azzurri. È arrivata la sentenza del giudice sportivo Mastandrea.

Ci sono voluti dieci giorni per emettere la sentenza, dopo aver richiesto un supplemento di indagine.

Il giudice sportivo si è pronunciato in merito al match mai giocato tra Juve e Napoli, disponendo il 3-0 a tavolino in favore del club bianconero.

Inoltre ha deliberato un punto di penalizzazione in classifica per il club di De Laurentiis per mancato rispetto del protocollo.

La partita non era stata disputata per la mancata presenza dei campani, rimasti a Napoli su indicazione della Asl locale dopo le positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas. Il Napoli presenterà ricorso.

La sentenza è uno schiaffo al diritto. In secondo ed in terzo grado sarà ribaltato un concetto che il giudice sportivo è stato costretto ad applicare. Napoli già pronto a ricorrere fino al quinto grado: Tas di Losanna.



Abbiamo sperato un po’ ingenuamente, spiega Maurizio Zaccone, come quando aspettiamo la decisione dell’arbitro su un improbabile rigore reclamato dai bianconeri. Che poi viene regolarmente concesso.

E, come Agnelli aveva previsto, tutto è andato come doveva andare. Loro vincono così, è storia vecchia. E lo fanno alla luce del sole, senza un briciolo di pudore.

Andandone fieri.

“E’ il regolamento”, invocano in molti. E viene da sorridere pensando a questo ricorso alle “regole” più volte stuprate e beffeggiate nella storia.

Ci saranno ricorsi, senza dubbio. Ma io credo che sia giusto concedere i 3 punti a chi tanto desidera non vincerli sul campo. Saranno solo 3 punti in più a sommarsi ai tanti presi in questo modo.

A “tavolino”. Quel tavolino dove si sono seduti arbitri, giornalisti, presidenti, bagarini e chi più ne ha più ne metta.

E’ giusto che a quel tavolino rimangano solo loro. #finoallafine, che prima o poi dovrà arrivare.