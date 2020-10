Aurelio De Laurentiis chiede la ripetizione di Juve-Napoli, il presidente degli azzurri ha portato un dossier, lo scrive Repubblica.

Il Napoli ed Aurelio De Laurentiis hanno messo in campo il suo dossier per evitare lo 0-3 a tavolino. Oggi il giudice sportivo dovrebbe dare il suo verdetto su Juve-Napoli, partita che gli azzurri non hanno giocato perché bloccati dall’Asl dopo che due calciatori erano stati trovati positivi tra le fila dei partenopei. Il club ha presentato un dossier al giudice sportivo ed all’interno ci sono prove dettagliate ed inequivocabili, della volontà del club di giocare quel match. Questo potrebbe evitare lo 0-3 a tavolino, sanzione che potrebbe scattare nei confronti del Napoli per non essersi presentato allo Stadium.

Nel dossier di De Laurentiis si evince la linea difensiva del Napoli. Gli azzurri avevano previsto tutto per la trasferta. Infatti ci sono comunicazioni tra il team manager azzurro e l’hotel scelto per il ritiro a Torino ma anche i tamponi organizzati per domenica mattina da tutto il gruppo squadra presso un laboratorio nel capoluogo piemontese. Insomma era tutto pronto, bisognava solo giocare. A bloccare il Napoli, però è stata l’Asl ovvero la massima autorità sanitaria sul territorio. A quel punto il club azzurro avrebbe rischiato un reato penale se avesse trasgredito alle regole.

In qualche modo sarebbe assimilabile a quello che pare abbia fatto Cristiano Ronaldo, violando una disposizione sanitaria. Ora sulla base del dossier presentato il Napoli chiede la ripetizione del match, con De Laurentiis convinto ad andare avanti su questa linea. Il patron dei partenopei non accetterebbe nemmeno una sanzione minore. Bisogna valutare, infatti, se il giudice sportivo deciderà di assegnare punti di penalizzazione in classifica al Napoli, per non aver creato immediatamente la ‘bolla’ a Castel Volturno, dopo l’individuazione dei primi due positivi.