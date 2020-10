Cristiano Ronaldo è risultato positivo al test del coronavirus, l’annuncio è stato dato dalla Federcalcio del Portogallo.

Si aggiunge anche Cristiano Ronaldo tra i positivi al coronavirus, l’attaccante portoghese ha scoperto di esserlo mentre era impegnato con la Nazionale del proprio paese. Cr7 era già stato sottoposto nella giornata di ieri ad un tampone dall’esito incerto, mentre al secondo test si è avuta la notizia della positività. Pochi giorni prima di partire per la Nazionale il giocatore si era sottoposto ad un altro tampone a Torino che era risultato negativo, ma sulla sua uscita dalla bolla della Juventus si sta facendo ulteriore chiarezza.

Intanto ci sono rassicurazioni sulle condizioni di Cristiano Ronaldo che è asintomatico e sta bene. Il calciatore si trova in isolamento ed ovviamente non giocherà domani in Nations League con la Svezia. Ma Ronaldo positivo al coronavirus incide anche sugli impegni della Juve, dato che nei prossimi 15 giorni i bianconeri saranno impegnati: trasferta a Crotone, esordio in Champions contro la Dinamo Kiev e poi Verona e Barcellona in casa.