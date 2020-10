Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Juve-Napoli, c’è la possibilità che il giudice sportivo rinvii la sentenza.

Juve-Napoli farà giurisprudenza, in un momento delicatissimo per il calcio italiano la sentenza del giudice sportivo ha un peso specifico maggiore. Secondo quanto scrive Gazzetta c’è la possibilità che al Napoli vengano dati uno o “più punti di penalizzazione“ con annesso “rinvio della partita” oppure una “maxi multa per aver violato il protocollo anti-covid. La sconfitta a tavolino per 3-0 pare sia l’ipotesi più remota. In questo clima di incertezza su protocolli, interpretazioni, curva di contagi in aumento, non è escluso che si possa trovare un espediente per rinviare ancora la sentenza“.

Dalla sua parte il Napoli ha presentato un dossier per dimostrare di non essere partito per torino per cause di forza maggiore. Questo escluderebbe qualsiasi sconfitta a tavolino, mentre per la violazione del protocollo il discorso sarebbe diverso. La SSCN non è disposta ad accettare nessuna sanzione, convinta di aver rispettato le regole. Ecco perché qualsiasi decisione avversa provocherà una reazione da parte di Aurelio De Laurentiis.