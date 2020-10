Il Mattino – Il Palazzo vuole punire il Napoli: “Così può andare tutto in tilt”

La sentenza su Juve-Napoli è attesa dai tifosi ma anche dagli addetti ai lavori, secondo il Mattino anche il ‘Palazzo’ vuole punire gli azzurri.

Il mondo del calcio attende la sentenza sulla sfida mai giocata tra Juve e Napoli, anche il cosiddetto ‘Palazzo’ è spettatore interessato ed a quanto pare tutti si aspettano una punizione esemplare. Lo scrive anche Il Mattino, che sottolinea come da più parti si spinga per lo 0-3 a tavolino. Questa soluzione sarebbe quella perfetta per salvare capre e cavoli. Così si darebbe ragione alla Juventus e si salverebbe al protocollo. Purtroppo per chi spera in una debacle azzurra esisto le norme, che potrebbe dare ragione al Napoli. Gli azzurri, infatti, non si sono recati a Torino non per uno sfizio personale ma perché impediti da un ordine dell’Asl. Insomma, mica poco in tempo di pandemia mondiale.

Ma se dal Palazzo si aspettano la caduta del Napoli, questa potrebbe non arrivare. Il club di Aurelio De Laurentiis ha presentato un dossier dettagliato. Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea ne dovrà tenere conto. Anche perché in quelle carte non ci sono solo le prove fornite dal Napoli, ma pure i carteggi dell’Asl. A questo punto la sconfitta a tavolino sembra scongiurata, in virtù dell’articolo 55 delle Noif che prevede la “causa di forza maggiore”. In ogni caso la possibilità che arrivi una sanzione, magari qualche punto di penalizzazione, non è del tutto scongiurata. E mentre il mondo del calcio fa il tifo contro il Napoli, da Torino arrivano anche attacchi e qualche ‘sfottò’ dopo la positività di Cristiano Ronaldo al coronavirus.