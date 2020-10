Tuttosport attacca: “Napoli, c’è negligenza non impedimento. Ecco perché”

L’edizione odierna di Tuttosport ritorna su Juve-Napoli, secondo quanto scritto il club azzurro sarebbe stato negligente.

Nessun legittimo impedimento, ma bensì una negligenza da parte degli azzurri, questo quanto viene evidenziato da Tuttosport. Al centro del dibattito c’è la partita tra Juve e Napoli, match mai giocato anche se i bianconeri si presentarono regolarmente allo Stadium, così da far scattare un possibile 0-3 a tavolino. Da questo punto di vista il Napoli ha presentato un dossier dettagliato, per motivare la propria estraneità ai fatti. Secondo il club partenopeo la partenza dalla Campania era impossibile, perché bloccata dall’autorità sanitaria locale.

Quanto viene scritto da Tuttosport, però, spinge in un’altra direzione perché “il divieto della Asl non è un legittimo impedimento di raggiungere Torino, ma il frutto di una negligenza da parte del Napoli, che quindi non è riuscito a disputare la partita per un errore nell’applicazione del protocollo, non per una qualche emergenza locale segnalata dalla Asl. Dalle chiacchiere di corridoio, tuttavia, questa ricostruzione non piace granché. E comunque, è chiaro che la sentenza di primo grado, qualora contenesse il 3-0 verrebbe ribaltata in appello dove il giudice Sandulli ha già apertamente dichiarato che «non si deve fare la classifica con il Covid». Resta il rischio che il mancato 3-0 a tavolino contro il Napoli crei un precedente pericolosissimo per il completamento del campionato. Se basta un documento della Asl per rinviare una partita, il giochino potrebbe diventare virale. E’ per questo che un piccolo ritocco al protocollo potrebbe essere apportato nei prossimi giorni, circoscrivendo il raggio di intervento delle Asl e specificando meglio quando e come possono intervenire. E resta la sensazione che tutto quanto sia dannatamente complicato: il protocollo, la bolla, la quarantena soft, le Asl“.