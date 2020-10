Franco Carraro ex presidente della Figc è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare della questione Juve-Napoli e della Serie A.

L’ex presidente della Figc, Franco Carraro ha parlato a Radio Goal, soffermandosi sul tema della Serie A ai tempi del Covid: “Il calcio è sempre stato strano, ci sono squadre che sono pieni di debiti che poi vengono sistemate con plusvalenze quantomeno discutibili bisogna capire che il mondo si trova in un periodo complicatissimo, quindi è normale che ci siano discussioni anche sul calcio. Speriamo che possa finire il campionato, perché questo significa che la situazione sarà migliorata“.

Carraro interviene anche su Juve-Napoli ed il caos generato dopo la sentenza del giudice sportivo: “La vicenda è avvenuta in momento molto particolare. Comincia con l’arrivo del Genoa ed è proseguita in un momento in cui sono aumentati pure i contagi in una regione che si era salvata. Io – dice Carraro – sono d’accordo con il comunicato del Napoli, credo che in questo momento sia finito solo il primo tempo. Il Napoli può fare ampiamente ricorso, anche perché il primo grado non prevede contradditorio. Spero che i tifosi ora mantengano la calma e pensino alla bellissima partita tra Napoli e Atalanta“.

Chiusura dedicata alle parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che vuole andare al Tar per farsi restituire gli scudetti tolti da Calciopoli: “Le parole di Agnelli sono significative. Se hanno vie legali per procedere che lo facciano, anche se sono già arrivati pure al Consiglio di Stato, ma se dicono di rivolere quegli scudetti ammettono che quegli scudetti non li hanno“. Mentre, va ricordato, la Juventus continua ad esporre allo Stadium 38 scudetti, invece dei 36 che effettivamente le sono riconosciuti.