Bakayoko: ” A Napoli grazie a Gattuso. Faccio una promessa ai tifosi”

Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Napoli ha parlato della sua esperienza in maglia azzurra e di Gattuso.

Bakayoko è felice di aver scelto Napoli. L’ex Chelsea, ringrazia Gattuso e fida l’Atalanta. Tiémoué Bakayoko è arrivato al Napoli nelle ultime ore del calciomercato, ha trovato la squadra nella “bolla” e ha vissuto l’esito della sentenza del giudice sportivo in merito a Juve-Napoli.

Il centrocampista del Napoli, però ha voglia di vincere come ha spiegato ai microfoni di Radio kiss kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Sono molto felice di essere qui al Napoli. I miei compagni mi hanno accolto molto bene, siamo un bel gruppo, molto unito.

Gennaro Gattuso mi ha convinto a vestire la maglia azzurra. Voglio ringraziare in diretta il mister per avermi portato qui. Sono molto contento si essere a Napoli“.

POSIZIONE TATTICA

“Posso giocare tranquillamente in un centrocampo a due oppure a tre. Sono a disposizione di mister Gattuso, per me non cambia nulla la disposizione tattica”.

L’OBBIETTIVO DEL NAPOLI

“Il nostro obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile. Non parleremo di Scudetto, non è il momento. Cercheremo di vincere ogni partita e poi vedremo dove arriveremo al termine della stagione”.

NAPOLI-ATALANTA

“Ho voglia di giocare, ma non scendo in campo da tanti mesi. Ce la sto mettendo tutta per recuperare la migliore condizione fisica. Sceglierà il mister quando impiegarmi. L’Atalanta è una squadra che gioca molto bene, composto da calciatori molto veloci”.

CONTE E MORATA

“Con Antonio ho un ottimo rapporto. Stesso discorso anche per Alvaro. Sono due persone che mi hanno aiutato molto”.