De Paul piace proprio a tutti. Secondo la Gazzetta ci sarebbe anche il Napoli. L’Udinese però spara una cifra astronomica per l’argentino

Prende corpo il mercato in uscita dell’Udinese. Inutile dire che il nome caldo resta quello di Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino è sempre al centro dei pensieri di tanti top club del vecchio continente (e piaceva al Napoli anche l’anno scorso). In Inghilterra, il Leeds neopromosso ha messo gli occhi sul talento dei Pozzo. L’Udinese è orientata a cedere il giocatore, ma perché le trattative prendano corpo è necessario offrire almeno 40 milioni di euro (sull’unghia!). Sotto questa cifra De Paul non lascerà il Friuli. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dai giornalisti di Calciomercato.it e Gazzetta dello Sport, anche Juventus, Napoli e Lazio sono sulle sue tracce.

I Pozzo però, a differenza del più accomodante Sassuolo (la storia insegna che gli affari tra Sassuolo e Juventus somiglino ai banchetti di nozze) sono decisi a non fare sconti a nessuno. Nemmeno alla Juventus (che forse, parlando di Udinese, ancora non ha digerito il rifiuto di Totò Di Natale). Nel caso in cui una società dovesse spingersi fino a un’offerta del genere, ecco che l’Udinese potrebbe cedere Rodrigo De Paul e far tornare alla base Pereyra dopo ben 6 anni dall’ultima partita giocata con casacca bianconera. Le indiscrezioni sono della Gazzetta. Il Napoli farebbe il colpaccio dell’anno a mettere sotto contratto uno come Rodrigo De Paul. Prendere i migliori delle squadre “medie” potrebbe garantire agli azzurri un posto nella prossima Champions League. Attualmente, visti gli addi di Allan e e Callejon e la più che probabile partenza di Koulibaly, il Napoli non è affatto certo di un posto nella prossima Champions. Bisogna stare attenti e non depauperare il lavoro eccellente dell’ultimo decennio.