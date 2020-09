Carnevali su Boga ci dice che i rapporti tra Sassuolo e Napoli sono sempre troppo complicati

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia in diretta da Rimini. Queste le sue parole sul mercato del club emiliano che si intrecciano anche con le vicende di casa Napoli: “Oltre a Boga e Locatelli ci sono anche altri giocatori molto corteggiati. La nostra ferma volontà è quella di trattenerli tutti da noi, e credetemi lo dico con grande sincerità. Certo, non possiamo darli via tutti, anche perché il Sassuolo vuole continuare a crescere. Boga (il giocatore che è finito prepotentemente nel mirino del Napoli, ndr) ha tante richieste in Europa.

Vediamo nei prossimi giorni se ci saranno evoluzioni su questo giocatore. Sta di fatto che il talento ha un prezzo, un prezzo che esprime le sue qualità. Non possiamo svendere certi prospetti anche perché poi non è semplice andare sul mercato a sostituirli. Locatelli rimarrà con noi, anche perché c’è un Europeo e il giocatore deve continuare a crescere. Non abbiamo la volontà di cedere i nostri gioielli, De Zerbi è stato bravissimo a farli crescere e ora stiamo raccogliendo i fritti. Raspadori? E’ un 2000, puntiamo molto su di lui. Nel settore giovanile abbiamo investito soldi importanti e adesso venendo fuori i primi risultati”