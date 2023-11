Scontri a Napoli tra tifosi Union Berlino e polizia -VIDEO

Violenti scontri tra tifosi Union Berlino e polizia alla vigilia di Napoli-Union Berlino di Champions League.

Notizie calcio Napoli – La serata napoletana si è trasformata in un campo di battaglia quando i tifosi dell’Union Berlino, a Napoli per la partita di Champions League, hanno dato vita a violenti scontri con la polizia. La tensione era palpabile già dalle prime ore del pomeriggio, quando i sostenitori tedeschi hanno iniziato a radunarsi in un corteo non autorizzato, sfidando apertamente le direttive della polizia.

Napoli, scontri tra tifosi Union Berlino e polizia: la scintilla

Il lungo serpentone di ultras tedeschi, vestiti distintamente con felpe beige, ha attraversato le arterie centrali di Napoli, da Corso Umberto a Piazza Dante, creando non pochi disagi alla circolazione e al commercio locale. La situazione è degenerata quando i tifosi hanno iniziato a lanciare fumogeni e petardi, provocando una risposta immediata delle forze dell’ordine con lacrimogeni per disperdere la folla.

Ultras Napoletani in difesa della città

Gli ultras del Napoli non sono rimasti a guardare. Alcuni gruppi hanno preso posizione nelle strade adiacenti, pronti a difendere il territorio da quello che percepivano come un’invasione. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo della polizia, il contatto diretto tra le due tifoserie è stato evitato, prevenendo così ulteriori violenze.

La Notte Lunga: Tensioni e Interventi

La Questura ha riferito che gli scontri sono proseguiti fino a tarda notte, con episodi di guerriglia urbana che hanno richiamato alla memoria gli incidenti della scorsa stagione con i tifosi dell’Eintracht Francoforte. La tensione è salita alle stelle quando i tifosi dell’Union Berlino si sono dispersi in piccoli gruppi, rendendo più difficile per la polizia mantenere l’ordine.

Preparativi per la Partita: Sicurezza Massima

Nonostante la situazione sia ora sotto controllo, la città resta in allerta. Si prevede l’arrivo di ulteriori sostenitori tedeschi, e le autorità sono in massima allerta per prevenire nuovi scontri, soprattutto in vista della partita di domani. Le zone intorno allo stadio Diego Armando Maradona e il centro di Napoli saranno strettamente monitorate per garantire la sicurezza di tifosi e cittadini.

L’Union Berlino ha esortato i propri tifosi a non indossare maglie della squadra per evitare provocazioni. Intanto la polizia ha rafforzato la presenza in punti strategici come Piazza Garibaldi, dove molti sostenitori tedeschi sono alloggiati.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!