Bonucci: “Napoli tra le migliori squadre. Diverte meno, ma è più cinico”

Il difensore dell’Union Berlino, Leonardo Bonucci, esprime il suo rispetto per il Napoli prima della sfida di Champions League.

Leonardo Bonucci, difensore dell’Union Berlino, ha condiviso le sue riflessioni in un’intervista esclusiva con la redazione sportiva di SKY in vista del confronto di Champions League contro il Napoli, previsto all’interno dello storico stadio Diego Armando Maradona. Bonucci, pur riconoscendo la sfida imponente che attende la sua squadra, non ha esitato a lodare l’avversario italiano.

“Abbiamo bisogno di una grande prestazione per tornare ad essere quelli che, con il mister, hanno stupito nel corso degli anni e sono arrivati in Champions League. Daremo tutto per portare a casa dei punti. Non sarà semplice perché il Napoli è molto competitivo”, ha affermato Bonucci, evidenziando la determinazione della sua squadra di ottenere un risultato positivo.

Il difensore italiano ha poi elogiato il Napoli, posizionandolo tra le prime tre squadre in Italia. “Gli azzurri sono una delle squadre migliori. Ha iniziato con un po’ di fatica; quando si cambia allenatore dopo una stagione vincente, è la normalità. Magari ora divertono di meno rispetto all’anno scorso, ma sono più cinici”, ha sottolineato Bonucci, riconoscendo la capacità del Napoli di essere più pragmatico e astuto nel gioco.

Riguardo all’andamento dell’Union Berlino, Bonucci ha condiviso un’analisi realistica della situazione attuale della squadra. “La squadra è stata costruita per competere per le prime posizioni, e nessuno si aspettava un avvio così complicato. Tuttavia, c’è coesione all’interno del gruppo. Domani è una di quelle partite che possono cambiare la stagione, un po’ come ha fatto il Cagliari l’altro giorno ribaltando il risultato col Frosinone”, ha concluso Bonucci, sottolineando l’importanza della determinazione e della resilienza in campo.