Napoli-Union Berlino, nessun dubbio per Garcia: il solito Raspadori a guidare l’attacco azzurro

Il Napoli si prepara a ricevere l’Union Berlino. Garcia sembra non avere dubbi sulla formazione titolare da schierare questa sera al Maradona.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli si prepara per affrontare l’Union Berlino nella quarta partita del girone di Champions League 2023-2024, con l’obiettivo di assicurarsi una vittoria per avvicinarsi sempre di più agli ottavi di finale. Rudi Garcia, allenatore del Napoli, sembra aver trovato la formula vincente e questa sera, al Diego Armando Maradona, confermerà la sua squadra senza cambiamenti significativi. In attacco, Giacomo Raspadori vince nuovamente il ballottaggio con Simeone e sarà in campo insieme a Politano e Kvaratskhelia. A centrocampo, Lobotka, Anguissa e Zielinski sono confermati, mentre in difesa Natan giocherà accanto a Rrahmani con Meret in porta. Olivera sarà il terzino sinistro.

Dall’altra parte, l’Union Berlino sarà priva di due giocatori chiave, Schafer e Doekhi. La squadra tedesca si schiererà con il 3-5-2, con Bonucci in difesa e Gosens a sinistra, il capocannoniere della squadra con 4 reti. In attacco, Becker e Fofana cercheranno di ritrovare il gol perduto, mentre a centrocampo sarà Khedira a dettare i tempi, sostituendo il fratello Sami, squalificato per la prossima partita di Bundesliga.

Probabili formazioni Napoli-Union Berlino:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvartskhelia. All. Garcia.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana. All. Fischer.

L’arbitro della partita sarà il sig. Makkelie proveniente dall’Olanda.