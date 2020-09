Koulibaly-Manchester City, l’affare non decolla: spunta un’altra pretendente milionaria

Koulibaly al City, fissata la deadline nella prossima settimana. Se salta la Premier si fa sotto il PSG. Napoli irremovibile sulla valutazione

Kalidou Koulibaly, ora siamo al dentro fuori. Questa è davvero la resa dei conti di una telenovela di mercato che sta diventando estenuante per chi, come il tifoso napoletano, vive con dolore il possibile distacco da Kalidou. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, entro 48 ore o comunque nel giro di questa settimana è fissata la deadline per il difensore ex Genk. Questa è l’ultima occasione per lui e per il Napoli di monetizzare. Il ragazzo è sulla strada dei 30. Se non va via resta a vita a Napoli. L’intermediario Ramadani consegnerà l’offerta del City e proverà a chiudere l’operazione. In uscita c’è anche Luperto. Maksimovic restarà in azzurro.

Il Napoli dovrà fare i conti con la volontà di Kalidou Koulibaly che vuole provare un’altra esperienza. Occhio che se il difensore non va al City può anche andare altrove (o magari restare clamorosamente al Napoli, così come preventivato dall’esperto di Calciomercato.it, Davide Russo De Cerame). Secondo France Football, infatti, il giocatore potrebbe andare al Paris Saint Germain. Il Napoli è irremovibile sulla valutazione. Koulibaly avrà il via libera solo se un club porta 90 milioni di euro. A 75 l’affare non si chiude, forse nemmeno a 80.