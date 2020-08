Koulibaly al City non è scontato come sembra. Il Napoli non è in buoni rapporti con il club inglese e l’affare potrebbe anche sfumare definitivamente

Sono giorni caldi per Kalidou Koulibaly. Il senegalese ha deciso di lasciare Napoli ma è anche vero che pure il club azzurro è interessato a venderlo. Il giocatore è alla soglia dei 30 anni e quindi o va via quest’anno o chiude la sua straordinaria carriera in azzurro. Attualmente il Manchester City è alle prese con l’affare Messi. Il club di Premier è deciso a strappare la Pulce al Barcellona, Guardiola farebbe carte false per ricongiungersi con il suo pupillo. Tornando al discorso Koulibaly, secondo le ultime indiscrezioni il City avrebbe mandato al Napoli quello che sembra come una specie di ultimatum: l’ultima offerta che è stata fatta recapitare al Napoli è di 73 milioni di euro (bonus compresi). Si tratta di un’offerta “prendere o lasciare”. Il rischio è che si possa arrivare a una rottura con il Manchester City (ricordiamo che i rapporti tra Napoli e City non sono buoni dopo il caso Jorginho).

Ramadani, intermediario della trattativa, conosce bene De Laurentiis e non gli esporrà i fatti in questo modo. Di fronte a una ipotetica presa di posizione il patron del Napoli potrebbe reagire chiudendo anticipatamente i negoziati. Il Napoli dal canto suo, ha dato l’ok a Koulibaly a trattare con il City, però al momento la distanza sul cartellino non è esigua. Il Napoli chiede una cifra tra gli 80 e i 90 milioni per liberare uno dei difensori più forti in circolazione. Koulibaly a Napoli sta bene, è perfettamente integrato nel tessuto sociale della città. Guadagna anche una cifra molto importante, un lusso per un difensore (il giocatore percepisce una cifra che supera i 6 milioni di euro netti a stagione). Va da sé che per lui non sarebbe difficile restare. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista di Telelombardia e di calciomercato.com, Davide Russo De Cerame, il giocatore attualmente è più vicino alla permanenza in azzurro che a una partenza. Troppo distanti le parti per una chiusura positiva dell’operazione.