C’è chi sogna Napoli: “Vedevo i video di Maradona, sogno la maglia azzurra”

C’è chi sogna di giocare con la maglia del Napoli, ispirato da Diego Armando Maradona. È il caso di Luca D’Andrea del Sassuolo.

Il giocatore classe 2004 è uno dei gioielli in fase di lancio del Sassuolo, sempre molto abile a scovare calciatori da rivedere poi ad un ottimo prezzo. Per informazioni guardare l’ultima campagna cessioni con Scamacca venduto al West Ham per circa 40 milioni e Raspadori venduto al Napoli per circa 35 milioni di euro. Insomma Sassuolo è una bottega cara, anche perché spesso riesce ad individuare grandi giocatori nella fase prima dell’esplosione.

Ma Luca D’Andrea da Ponticelli sogna di fare il percorso inverso e di tornare al Napoli, magari insieme all’amico Raspadori. In una recente intervista a Gazzetta, D’Andrea ha detto: “Avevo un ottimo rapporto con lui mi spiegava i movimenti e come attaccare la porta: la voce di Jack ce l’ho sempre in testa. Da piccolo mi parlavano solo di Maradona ed io cercavo i video ovunque. Mi sono innamorato di Diego. Sono tifoso del Napoli, il mio sogno è giocare lì“.