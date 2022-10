Il Napoli vola in Champions, i voti di Palmeri premiano Milan e Inter

Il Napoli domina il Girone A di Champions League ma le pagelle di Tancredi Palmeri premiano soprattutto Milan e Inter.

Sembra assurdo ma è proprio così, nell’Italia del calcio cinque vittorie su cinque in un girone con Liverpool, Rangers e Ajax e gli Ottavi di Finale ipotecati con due turni di anticipo, non bastano per essere la migliore. La squadra di Spalletti, a meno di catastrofi, passera il girone al primo posto, nonostante alla vigilia sembrava si dovesse giocare la qualificazione con l’Ajax, squadra a cui ha rifilato dieci gol in due partite. Il Napoli andrà ad Anfield nell’ultima giornata per chiudere in bellezza e fare sei vittorie su sei, ma nemmeno questo basta agli operatori dell’informazione per dare il voto più alto agli azzurri.

Palmeri: le pagelle di Napoli, Inter e Milan in Champions League

Il giorno dopo al quinta vittoria consecutiva in Europa del Napoli, la Gazzetta dello Sport in prima pagina non ha messo nemmeno una foto degli uomini di Spalletti. Gli ha relegato uno spazietto mentre apriva a tutta pagina con Milan e Inter, come se avessero fatto chissà quale impresa eroica.

Ma anche Tancredi Palermi con le sue pagelle di Napoli, Inter e Milan sulla Champions fa storcere il naso a tanti tifosi partenopei. Ecco i voti del giornalista:

Inter 8. Approccio rischioso, poi si fa forza e corona la rimonta.

Milan 8. Più sicura che brillante, fa uno step di personalità.

Napoli 7. Ormai domina senza difficoltà.

Juventus 4.5. Non è a Lisbona lo sfacelo, ma precipita con ignominia e senza anima.

Chissà qual è il meccanismo che fa scattare i voti. Oppure magari dominare il proprio girone “senza difficoltà” come scrive Palmeri, invece di far alzare il voto lo fa abbassare. Si va veramente fatica a capire come sia possibile che una squadra che totalizza 15 punti in classifica nel girone possa avere una pagella più bassa di altri che di punti ne hanno fatti molti meno. Sarà forse un po’ di invidia, che nel calcio può sempre starci.