L’ex difensore e intermediario di calciomercato, Cristian Zaccardo ritiene difficile per il Napoli e Kvaratskhelia riconfermarsi nel campionato di Serie A.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Cristian Zaccardo, ex difensore e intermediario delle trattative che hanno portato Kvara Kvaratskhelia al Napoli, ha avuto un ruolo fondamentale nella scoperta e nello sviluppo di Kvaratskhelia.

Zaccardo, pur non avendo mai giocato per il Napoli, è molto apprezzato dai tifosi per il suo contributo al club. Ora a 40 anni, svolge la professione di procuratore sportivo, con una carriera passata come calciatore molto rispettata.

Evidenziando il suo fiuto per il talento, Zaccardo ha individuato Kvaratskhelia quando aveva appena 18 anni, giocando per la Dinamo Tbilisi. Il suo acume e la sua rete di collegamenti hanno consentito a Kvaratskhelia di fare il salto al calcio italiano.

In un’intervista rilasciata a SportItalia, Zaccardo ha discusso il futuro di Kvaratskhelia e del Napoli. Ha elogiato le prestazioni di Kvaratskhelia, sottolineando come il giocatore abbia meritato il titolo di miglior giocatore della Serie A.

«Kvara ha fatto benissimo e sono contento sia stato eletto miglior giocatore della Serie A. Lo conosco e si merita tutto quello che sta facendo. Vuole crescere e migliorarsi ancora. Lui è un professionista e deve tanto a Spalletti, ma anche dopo il cambio in panchina darà il meglio di se. Al Napoli tanti campioni hanno fatto bene e meritato lo scudetto, dovranno riconfermarsi ma non è facile anche se le basi ci sono.».

Secondo Zaccardo, Kvaratskhelia ha una forte volontà di migliorare e crescere come professionista. L’ha definito un professionista che deve molto a Spalletti, e ha espresso fiducia che continuerà a dare il massimo anche dopo il cambio in panchina.

Riguardo al Napoli, Zaccardo ha sottolineato che molti campioni hanno avuto prestazioni eccellenti e meritato lo scudetto. Tuttavia, ha avvertito che la riconferma non sarà facile. Nonostante questo, ha affermato che le basi per un successo continuato ci sono, lasciando intravedere un futuro luminoso per il club.