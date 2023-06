L’intermediario nella trattativa che ha portato Kvaratskhelia a Napoli, Cristian Zaccardo, si è soffermato sul futuro del georgiano.

Dodici gol, lo Scudetto, e il premio di miglior giocatore del campionato: Khvicha Kvaratskhelia ha iniziato la sua carriera italiana alla grande. Nel suo primo anno in Italia, il talento georgiano ha lasciato un’impronta indelebile con una serie di successi e riconoscimenti. Da miglior giocatore del campionato a vincitore dello scudetto con il Napoli, il giovane calciatore ha accumulato trofei e onorificenze in modo impressionante. Coloro che conoscono bene il suo talento e hanno contribuito al suo arrivo in Italia, come Cristian Zaccardo, intermediario nell’operazione col Napoli, sono convinti che questo sia solo l’inizio di una carriera straordinaria.

Zaccardo, che ha seguito da vicino la prima stagione italiana di Kvaratskhelia, ha recentemente condiviso le sue impressioni riguardo al futuro del numero 77 in un’intervista a Sportitalia. “Kvara ha fatto davvero un ottimo lavoro, e sono felice che sia stato riconosciuto come il miglior giocatore della Serie A”, ha dichiarato Zaccardo. “Lo conosco bene, e tutto quello che sta ottenendo è meritato.”

Quando si parla del futuro di Kvaratskhelia, Zaccardo non ha dubbi sul suo desiderio di crescere e migliorarsi ulteriormente. “Lui è un professionista, e deve molto a Spalletti, ma sono sicuro che continuerà a dare il massimo anche dopo il cambio in panchina”, ha affermato Zaccardo. Ora, sarà il nuovo allenatore Garcia ad accompagnare Kvaratskhelia nel suo percorso di emergere e crescere ancora di più. Nel frattempo, il Napoli gode appieno del talento di Kvaratskhelia, mentre Zaccardo osserva con orgoglio l’intuizione che ha avuto nel facilitare il suo arrivo in Italia.