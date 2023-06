Kvaratskhelia Record Unici in Serie A: Nessuno ha mai fatto meglio del talento del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia, il talento emergente del Napoli, ha segnato un record senza precedenti nella sua prima stagione in Serie A.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Un nuovo nome risuona in tutta la Serie A: Khvicha Kvaratskhelia, o semplicemente “Kvara“, come è affettuosamente conosciuto dai tifosi. Il giovane attaccante georgiano del Napoli ha fatto la storia nella sua prima stagione nel campionato italiano, con una performance che ha sorpreso gli esperti e deliziato i tifosi.

Con 12 reti e 10 assist nel suo primo anno in Serie A, Kvaratskhelia ha stabilito un record senza precedenti. La sua capacità di essere sia un finalizzatore che un fornitore di occasioni ha fatto di lui un giocatore cruciale per la vittoria dello scudetto del Napoli. Ma i suoi record non si fermano qui. Kvara è stato l’unico giocatore nel campionato a tentare più di 70 tiri e a creare più di 50 occasioni per i suoi compagni di squadra.

Oltre a dominare in Serie A, Kvaratskhelia ha anche raggiunto un traguardo significativo a livello europeo. È il primo giocatore da Diego nel 2006/07 a registrare almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in uno dei maggiori cinque campionati europei. Questi numeri straordinari testimoniano non solo le sue eccezionali abilità tecniche, ma anche la sua versatilità e la sua intelligenza tattica.

Il Napoli, consapevole del talento unico che ha in Kvaratskhelia, ha agito prontamente per assicurarsi il suo futuro. Il club è pronto a offrirgli un nuovo contratto, che prolungherà la sua permanenza a Napoli fino al 2028 e includerà un adeguamento dello stipendio.

Questi record impressionanti e l’impegno a lungo termine del Napoli indicano che il futuro è luminoso per Kvaratskhelia. La sua prima stagione in Serie A ha già scritto la storia, e sembra che ci siano solo altezze maggiori da raggiungere per questo giovane talento. Con la sua abilità, la sua determinazione e la sua capacità di influire sul gioco, Kvaratskhelia è destinato a diventare un nome familiare per gli appassionati di calcio in tutto il mondo.