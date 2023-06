Kvaratskhelia vuole le Olimpiadi con la Georgia: può saltare il ritiro col Napoli

Khvicha Kvaratskhelia vuole le olimpiadi con la Georgia. L’attaccante convocato dalla Nazionale maggiore, può giocare pure con l’Under 21.

Kvaratskhelia si fa in due per la Georgia, la sua nazione, i suoi tifosi che lo stanno osannando. Durante la stagione trionfale avuta col Napoli sono tantissimi i cittadini georgiani, giunti dall’Est Europa per vedere le partite di Kvaratskhelia, diventando di fatto anche tifosi del Napoli, oltre che del giocatore.

Sarà un’estate molto intensa quella di Kvartskhelia si sposerà in estate con Nitsa Tavadze. Ma prima ci sarà la chiamata della Georgia.

Olimpiadi: Kvaratskhelia vuole esserci

“E c’è anche chi sta pensando di raddoppiare gli sforzi per rispondere sia all’U21 sia alla nazionale maggiore. È il caso di Kvaratskhelia, stella della Georgia che scenderà in campo puntando all’Europeo contro Cipro e Scozia. C’è di più. Khvicha potrebbe essere la marcia in più dell’U21 georgiana che punta a conquistare almeno un posto

tra le prime 4 per poter staccare il biglietto per le prossime olimpiadi di Parigi (2024). Nel caso in cui Kvaratskhelia dovesse giocare ed arrivare in finale con l’U21 (8 luglio a Batumi), non potrebbe presentarsi puntuale in ritiro a Dimaro con il Napoli” scrive Il Mattino.

Nei prossimi giorni si capirà se Kvaratskhelia per conquistare le Olimpiadi sarà pronto anche a sdoppiarsi, ‘sacrificando’ il ritiro con il Napoli. Dalla Georgia ci sperano, anche perché un campione come lui in campo farebbe sicuramente la differenza.