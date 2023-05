Kvaratskhelia si Prepara per un Giugno Intenso: Matrimonio e Rinnovo con il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia, il calciatore georgiano del Napoli, si prepara per un giugno pieno di impegni. Tra nozze e incontri importanti per il rinnovo del contratto, l’estate del giovane talento promette di essere intensa.

Kvaratskhelia: tra Rinnovo e Ingaggio

Nel mese di giugno, scrive il Corriere dello Sport, Kvaratskhelia e il Napoli discuteranno il rinnovo del contratto del giocatore. Nonostante Kvaratskhelia abbia già un contratto fino al 2027, il club è pronto a estenderlo fino al 2028, con un notevole incremento di stipendio. Infatti, l’attuale ingaggio di 1,4 milioni a stagione dovrebbe salire a 2,5 milioni, più bonus.

Un Premio Meritato

L’aumento di ingaggio è senza dubbio un premio meritato per Kvaratskhelia. Da quando è arrivato al Napoli, il georgiano ha brillato con le sue abilità di gioco, segnando gol, fornendo assist e mostrando un talento senza pari. Giuntoli lo ha acquistato un anno fa per 11 milioni, e oggi il suo valore continua a crescere, rendendolo una risorsa preziosa per il club.

Il Futuro è Luminoso per Kvaratskhelia

Nonostante le voci di mercato, Kvaratskhelia non è in vendita e non lo sarà nemmeno all’inizio della prossima stagione. L’intenzione è quella di rinnovare il contratto il più presto possibile. Dopo un primo incontro tra De Laurentiis e l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, a Napoli, è previsto un nuovo incontro a giugno.

Il Matrimonio di Kvaratskhelia

Oltre al rinnovo del contratto, Kvaratskhelia ha un altro grande evento in programma per giugno: il matrimonio con la sua futura moglie, Nitsa Tavadze. La coppia si è fidanzata ufficialmente a marzo secondo il rito georgiano e prevede di sposarsi a Tbilisi. Con questi importanti eventi all’orizzonte, l’estate di Kvaratskhelia promette di essere ricca di emozioni.