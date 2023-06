Italiano vuole garanzie. De Laurentiis aspetta il Bari, quanti intrecci

Notizie Calcio Napoli – Vincenzo Italiano vuole garanzie dalla Fiorentina per restare, Aurelio De Laurentiis guarda anche alla promozione del Bari.

Ci sono intrecci difficili anche solo da sondare. Perché il pareggio del Bari al 95′ in casa del Cagliari apre scenari totalmente diverse in casa De Laurentiis. Ora c’è ancora di più la concreta possibilità che il Bari ritorni in Serie A, ai pugliesi basta un pareggio per riuscire a centrare la promozione nella massima serie.

A quel punto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, dovranno scegliere cosa fare e quale società vendere. Non ci saranno cavilli legali a cui appellarsi, la stessa famiglia non può avere due società nel massimo campionato italiano.

Napoli il nuovo allenatore e la promozione del Bari

Vincenzo Italiano ha chiesto garanzie alla Fiorentina e per ora Rocco Commisso ha blindato il suo allenatore. In giornata potrebbe esserci un incontro, ma ci sarà bisogno di una settimana di tempo per decidere. L’indicazione di Edo De Laurentiis è stata giusta, sui tempi per il nuovo allenatore del Napoli. C’era bisogno che la Fiorentina giocasse la finale di Conference League, ma ora la variabile Bari è da tenere in considerazione.

Tutti sanno che Luigi De Laurentiis vorrebbe tanto restare a capo della società pugliese, ma la famiglia dovrà fare una scelta ed in questo momento Napoli è il ‘cavallo’ vincente, ma anche quello più remunerativo in caso di vendita del club. Mentre tenersi il Bari significherebbe avere una gestione più light e con meno pressioni.

Decisioni importanti da prendere ma tutto avverrà probabilmente dopo Bari-Cagliari finale di ritorno playoff di Serie B, in programma domani 11 giugno alle 20.30 allo stadio San Nicola di Bari.