Galtier dice si al Napoli: ha già qualcosa di ‘suo’ in azzurro

Notizie Calcio Napoli – Christophe Galtier pronto ad accettare la proposto di Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti.

Secondo quanto riferisce Repubblica, Galtier ha già dato la sua disponibilità per diventare il nuovo allenatore della SSCN. “Sulla sua scrivania alla Filmauro ci sarebbe il sì di Christophe Galtier, 56 anni, francese originario di Marsiglia e tecnico uscente ( con lo scudetto vinto) del Paris Saint Germain” si legge suo quotidiano.

Galtier, Napoli e Osimhen

Corriere dello Sport va nella stessa direzione e parla delle disponibilità d Galtieri di allenare la squadra al posto di Luciano Spalletti.

Il tecnico francese utilizza il 4-3-3, lo ha fatto anche con il Psg avendo in rosa Mbappé, Neymar e Messi. Non male dal punto di vista tecnico, ma sicuramente non facilissimo da quello tattico, visto che chiedere molto sacrificio difensivo a questi giocatori non è facile.

Mentre Galtier al Napoli ritroverebbe Osimhen, quell’attaccante che lui ha contribuito a far sbocciare, quando insieme erano sotto contratto al Lille. Ora l’allenatore francese potrebbe riavere il suo centravanti, che nel frattempo è diventato un bomber di caratura europea, tanto che ci sono i top club di Premier League e di Liga in pressing per acquistarlo, ma De Laurentiis non vuole cedere il nigeriano.