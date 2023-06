CDS – Italiano-Napoli, oggi vertice con commisso, De Laurentiis ha pronto il piano B

Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, è il favorito per guidare il Napoli, ma l’interesse per Christophe Galtier persiste.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Vincenzo Italiano potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. L’attuale allenatore della Fiorentina è il favorito per succedere a Spalletti, ma il suo futuro resta incerto. Oggi, un incontro con Rocco Commisso, potrebbe chiarire il destino del tecnico.

Italiano ha un contratto con la Fiorentina fino al 2024, ma potrebbe cercare di liberarsi per accettare l’offerta del Napoli. De Laurentiis, presidente del club partenopeo, sta attentamente seguendo la situazione, come riporta il Corriere dello Sport.

Nel frattempo, se la situazione con Italiano non dovesse sbloccarsi, il Napoli ha un piano B: Christophe Galtier. L’ex allenatore del Lille, con cui ha vinto la Ligue 1 la scorsa stagione, è un candidato di peso. Non solo per il suo sistema di gioco, il 4-3-3, ma anche per il suo legame con l’attaccante Victor Osimhen, che ha allenato durante il suo periodo al Lille.

Italiano, nel suo vertice di oggi con Commisso, ha intenzione di discutere i rinforzi per la prossima stagione. Vuole una Fiorentina più competitiva e potrebbe considerare il Napoli se non dovesse raggiungere un accordo con la dirigenza viola.

La decisione sul futuro tecnico del Napoli è attesa nelle prossime ore. Chi sarà alla guida del Napoli nella prossima stagione? Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per svelare questo mistero.