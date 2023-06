Zuliani provoca il Napoli: “Merita 30 punti di penalizzazione, favori arbitrali, caso Osimhen e Alemao”

Claudio Zuliani, giornalista di fede juventina, lancia un duro attacco nei confronti del Napoli durante una diretta sui social.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Claudio Zuliani giornalista e grande tifoso della Juventus ha infuocato il dibattito , proponendo una penalizzazione di 30 punti per il Napoli campione d’Italia.

Rimbalzo delle polemiche sulla penalizzazione della Juventus

Non si placano le controversie relative alla penalizzazione di 10 punti inflitta alla Juventus a causa dell’inchiesta sulle plusvalenze. Claudio Zuliani, noto per le sue simpatie bianconere, ha introdotto nella discussione il Napoli durante una trasmissione sui social media.

Il tiro di Zuliani sul Napoli

Zuliani ha attaccato il club partenopeo con un’affermazione molto polemica: “Hanno dato 10 punti di penalizzazione alla Juventus per delle plusvalenze di giocatori veri che giocano, ma ne dovrebbero dare 30 al Napoli e saremmo a pari punti in classifica. Gli azzurri sono al primo posto in classifica grazie a dei gol di un giocatore che è frutto di una plusvalenza dove ci sono dei giocatori che non hanno mai svolto le visite mediche, la realtà del campionato è questa”.

Accuse di favori arbitrali e il caso Osimhen

Zuliani non si è fermato qui, portando avanti il suo attacco contro i napoletani, scatenando la reazione dei social: “Se l’inchiesta che sta subendo la Juve fosse a parti invertite non so cosa avrebbero scritto, loro dicono che guarda caso siamo noi ma io posso tranquillamente fare il giochino con loro dicendogli che hanno vinto 3 scudetti di cui uno con la plusvalenza di Osimhen, uno con la monetina di Alemao e la Coppa Uefa ce l’hanno presa a noi con dei favori arbitrali, ogni volta che vincono c’è l’arbitro di mezzo”.

Le dichiarazioni di Zuliani fanno ridere i tifosi del Napoli

Zuliani dimostra ancora una volta di soffrire, e non poco, il Napoli. Il giornalista di fede Juventina propone 30 punti di penalizzazione al Napoli per il caso Osimhen, nonostante che moltissimi esperti legali abbiamo spiegato che non ci sono analogie con quanto fatto dalla Juventus.

Da Decenni e calciopoli lo ha ampiamente dimostrato, esiste una sudditanza degli arbitri a favore del club bianconero, per i dossier si invitiamo a consultare la nostra classifica senza errori arbitrali. Sul caso Alemao stendiamo un velo pietoso, il Napoli avrebbe comunque vinto il campionato grazie al punto di vantaggio. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Ancora una volta Zuliani non si smentisce, invece di accendere un cero a qualche santo per il patteggiamento che ha fatto ridere l’Europa intera, prova a pungere il Napoli. Si può cadere più in basso?