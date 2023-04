Grassani distrugge i tifosi della Juve: “Caso Osimhen , Napoli prosciolto. Occhio a quello che può succedere la prossima settimana”

L’avvocato Mattia Grassani risponde sul caso Osimhen per il Napoli e sulla vicenda giudiziaria che riguarda la Juventus e gli scenari futuri.

L’avvocato Mattia Grassani ha fatto il punto sulla situazione legata alla Juventus e al Napoli durante la sua intervista odierna su Radio Kiss Kiss. Ha iniziato parlando della decisione del Collegio di Garanzia del Coni di rinviare alla Corte di Appello Federale la decisione sulla sanzione per il filone legato alle plusvalenze, il che ha portato all’annullamento del -15 in classifica per la Juventus. Grassani ha spiegato che ci sono ancora molte incertezze sulle possibili conseguenze di questa decisione e che la situazione potrebbe cambiare ancora una volta nei prossimi giorni.

“ In termini di penalizzazione di punti si avrebbe l’immediata efficacia, dunque a fine stagione la Juventus probabilmente avrà un -x punti. Se parliamo di -8 – che è una ipotesi – e la Juventus avesse un vantaggio sulla quinta in zona Champions o sulla settima in zona Europa League di un numero di punti superiore, è chiaro che per i principi dell’afflittività la penalizzazione potrebbe anche essere per la prossima stagione. Però ci sono anche gli altri procedimenti, come quello sugli stipendi, e quindi potrebbe esserci un’altra sanzione e quel punto l’afflittività potrebbe arrivare già questa stagione. Ma si potrebbe arrivare anche a luglio o ai principi della prossima stagione“.

L’avvocato ha poi toccato il tema del presunto coinvolgimento del Napoli nell’operazione che ha portato dal Lille Osimhen e in Francia Karnezis, Manzi e Palmeri. Grassani ha sottolineato che la situazione è ancora molto confusa e che ci sono molte voci contrastanti sulle possibili implicazioni di questo coinvolgimento. Tuttavia, ha anche detto che è importante non saltare a conclusioni affrettate e attendere la fine delle indagini prima di trarre qualsiasi conclusione definitiva.

“Nei due gradi di giudizio attivati dalla Procura Federale, perché il Napoli fu deferito dinanzi alla Giustizia Sportiva per l’operazione-Osimhen nel mese di marzo, il club fu prosciolto e venne anche confermato il proscioglimento dopo l’impugnazione della Corte Federale d’Appello. C’è il procedimento penale parallelo e in quel giudizio ordinario il Napoli e i suoi dirigenti i fatti sono già stati valutati facendo calare il sipario. La posizione la conosco e fu molto schematica: un giocatore dal Lille al Napoli e quattro giocatori dal Napoli al Lille più un grosso passaggio di soldi non può essere una operazione fuori parametro”.

La situazione della Juventus lascia il campionato italiano nella profonda incertezza e la consapevolezza che le decisioni prese dalla Corte di Appello Federale potrebbero stravolgere gli equilibri nella parte alta del tabellone. La stagione di Serie A è stata finora scandita dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Juventus, e la decisione di ieri del Collegio di Garanzia del Coni ha solo aggiunto ulteriore incertezza alla situazione. Sarà necessario aspettare ancora per vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le conseguenze definitive per il campionato.