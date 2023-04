Brambati furioso: “Sentenza Juve vergognosa. Gravina si dimetta, e se il Napoli fosse stato ancora lì…”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati si è scagliato contro la sentenza che coinvolge la Juventus, definendola “una vergogna.

L’ex calciatore e attuale opinionista Massimo Brambati ha espresso la sua indignazione sulla sentenza che coinvolge la Juventus e la possibile influenza sullo svolgimento del campionato. In un’intervista a TMW Radio, Brambati ha dichiarato:

“Puoi a questo punto del campionato essere in bilico per una sentenza? E’ una giustizia questa? E’ una vergogna, ma per tutte le squadre, non solo la Juventus. Perché in questa storia sono coinvolti tutti. E’ una roba vergognosa. Se il Napoli fosse stato ancora lì, c’era anche lo Scudetto in bilico”.

Brambati ha infine invitato le istituzioni calcistiche a fare chiarezza sulla questione: “Si dovrebbero dimettere tutti, da Gravina in giù. Si doveva intervenire a bocce ferme, a fine campionato, non in corso. E vogliamo mettere anche la sentenza barbina fatta con la sentenza? Ha praticamente alzato la mano il CONI e ha detto ‘Ma cosa avete fatto?’. Fare previsioni oggi non è possibile. Dalle motivazioni vedremo, per me usciranno tra 15 giorni“. Ha concluso Brambati.