Bomba Corriere dello Sport : Il Napoli punta Abraham se vende Osimhen. Spunta anche un nome nuovo

Calciomercato Napoli, le ultime notizie: piace Tammy Abraham della Roma, se Victor Osimhen dovesse essere ceduto a fine stagione.

Escludere in questo momento una cessione di Osimhen è impossibile. Il giocatore fa gola ai top club europei, in particolare in Premier League, dove ci sono società che hanno un potere economico enorme. Il giocatore è molto richiesto anche perché ha segnato 26 gol in stagione. La volontà del Napoli è quella di tenerlo in rosa, così come vuole tenere Kim, ma non sarà facile resistere.

Abraham: idea del Napoli se va via Osimhen

Le ultime novità sul calciomercato del Napoli vengono date da Corriere dello Sport. Sul quotidiano sportivo in edicola oggi, si legge di un interessamento per Osimhen, ma anche per Kim, i due giocatori che sono tra i principali indiziati a diventare oggetto del desiderio durante il mercato estivo.

Ma sul quotidiano si legge anche che il sostituto di Osimhen al Napoli può essere Abraham. “Per ora, esiste una

lista di gradimento, che sta lì, in attesa degli eventi: tra i centravanti, Tammy Abraham (25) ha un posto privilegiato, perché nei taccuini di Giuntoli l’inglese della Roma ci è sempre stato; ma dai radar non potrà

certo sparire Rasmus Hojlund (20 appena) che appena arrivato in Italia ha dimostrato di avere qualità; e ora sui monitor ci è fi nito anche Boniface (23) dell’Union Saint-Gilloise, una valanga di reti (20) con il club belga e un nome evocativo, Victor. Ci sono nature diverse di centravanti, tendenze per niente simili ad attaccare l’area e lo

spazio, pure le fisicità rientrano in nature (chiaramente) differenti e subito dopo Abraham, Boniface ed Hojlund, rimane comunque Beto (25) dell’Udinese, un uomo che vede la porta, che la sente, che ha già conosciuto il campionato italiano, che non deve dunque ambientarsi e che sarebbe pronto immediatamente per l’uso“.