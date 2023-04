Osimhen e Kim: De Laurentiis ha un’idea controcorrente

Ultime notizie Calcio Napoli: le vice di Kim e Osimhen interessano De Laurentiis che non vuole cedere i due calciatori.

Sul Corriere dello Sport in edicola oggi si può leggere un focus di calciomercato sul Napoli. In particolare dalle colonne del quotidiano sportivo si può leggere del clamoroso interessamento del Napoli per Abraham.

Il giocatore della Roma andrebbe a sostituire Osimhen, qualora a fine stagione dovessero arrivare almeno 120 milioni di euro di offerta alla SSCN. Ma anche Kim è finito nel mirino delle big e la clausola rescissoria, valida solo per l’estero e solo per i primi giorni di luglio, spaventa comunque il club.

De Laurentiis non vuole cedere Kim e Osimhen

Il club azzurro è in mani solide. I bilanci di Aurelio De Laurentiis sono immacolati, il taglio agli ingaggi ha portato aria freschissima dal punto di vista finanziario. La stessa aria che arriva anche dagli introiti della Champions League, soldi che sicuramente daranno una grossa mano sulla prossima sessione estiva di calciomercato.

L’idea di De Laurentiis è quella di non cedere i suoi calciatori migliori. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “De Laurentiis ha un’idea forte, che va controcorrente, e Osimhen e Kim lo sanno da un po’, avendo avuto modo di ascoltare la proposta che il Napoli ha fatto ai rispettivi manager: per sedersi a chiacchierare sarebbe un attimo, per rinnovare e rimettere a posto la clausola (quella del coreano), anche. E comunque, questa è una tentazione, poi ci sarà la realtà, comparirà il Manchester United o magari il Bayern, sceicchi di qua ed emiri di là, con off erte che andranno annotate e sviluppi imprevedibili. Nessuno può ignorare le incognite, né fingere che non esistano schegge impazzite, né che sia possibile arrivare a Kim pagando quanto stabilito nel contratto – cifra variabile, che va dai 50 in su – o che si presentino con un bonifico pronto di 120 milioni per Osimhen. E non sarebbe fantamercato“.