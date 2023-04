Tardelli: “Il Napoli vincerà un campionato falsato, sulla Serie A c’è un’ombra ”

Marco Tardelli ex calciatore della Juventus commenta la sentenza che ha restituito i 15 punti di penalizzazione al club bianconero.

Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, ha espresso grandi preoccupazioni per l’incertezza che aleggia sulla classifica del campionato di Serie A, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia del Coni riguardante il processo sportivo contro la Juventus. “Non voglio nemmeno immaginare cosa accadrà tra quindici giorni”, ha dichiarato.

La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni ha confermato l’accusa contro la Juventus, ma ha rinviato il processo in Corte d’Appello Federale per una maggiore chiarificazione su alcuni aspetti del precedente verdetto e una valutazione più attenta della sanzione di -15 punti.

Ci sono molte incertezze riguardo alle possibili conseguenze di questa decisione, che potrebbero portare alla conferma o all’inasprimento della penalizzazione, a una parziale riduzione o alla sua cancellazione completa, sostituita da una multa. Qualunque sia la decisione finale, la classifica di Serie A è in una profonda incertezza, con la consapevolezza che potrebbe subire una nuova rivoluzione tra un mese, stravolgendo gli equilibri nella parte alta del tabellone e in particolare tra le squadre che lottano per un posto in Champions.

Questa situazione si aggiunge agli altri problemi giudiziari che hanno coinvolto la Juventus durante la stagione, rendendo il campionato ancora più incerto.

L’ex campione del mondo ha dichiarato: “Dopo due mesi di penalizzazione, sono stati restituiti i punti tolti, ma siamo sicuri di cosa accadrà tra quindici giorni… non voglio nemmeno immaginarlo. Certo adesso aspettiamo con ansia il riesame del caso, ma intanto un’ombra scura e sinistra si allunga su un campionato che mi sembra irrimediabilmente falsato”.

“Sappiamo già che a vincere il campionato sarà il Napoli per la gioia di tutti gli sportivi che amano il bel calcio. Ma come possiamo definire questa stagione così ricca di colpi di scena che non riguardano lo sport?” Ha concluso Marco Tardelli.