Dalla Spagna: “Kvaratskhelia nel mirino del Real, De Laurentiis fissa il prezzo a 150 milioni”

Khvicha Kvaratskhelia è nel mirino del Real Madrid, Aurelio De Laurentiis fissa il prezzo del talento georgiano a 150 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Real Madrid punta al calciatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia, stella della Serie A. Ma Aurelio De Laurentiis, presidente del club di Napoli, fissa un prezzo monstre per il suo ‘gioiello’: 150 milioni di euro.

Il Real Madrid vuole Kvaratskhelia

Il sogno del Real Madrid di ingaggiare Khvicha Kvaratskhelia potrebbe costare caro. La stella emergente del calcio georgiano, noto per la sua ammirazione per i Blancos, è finita nel mirino del gigante spagnolo. Ma Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fissato un prezzo d’oro per il suo ‘gioiello’: 150 milioni di euro.

Da anni, Kvara sogna la maglia del Real Madrid, squadra in cui ha visto il suo idolo, Cristiano Ronaldo, fare prodezze. Anche il suo entourage ha recentemente confermato che il calciatore sogna di giocare per la squadra della capitale spagnola, oggi guidata da Carlo Ancelotti, ex allenatore di Napoli.

Secondo il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo‘, il Real Madrid sta raccogliendo informazioni sull’esterno georgiano, che si è rivelato uno dei migliori atleti della stagione in Serie A. Ma De Laurentiis non ha intenzione di lasciar andare facilmente Kvaratskhelia. Ha stabilito un prezzo di 150 milioni di euro per il suo numero 77.

Se il Real sarà disposto a pagare questa cifra per Kvaratskhelia rimane da vedere. Per ora, il sogno del calciatore georgiano di vestire la maglia dei Blancos rimane appeso a un filo. Ma con il mercato delle trattative che si scalda, potrebbe non passare molto tempo prima che il suo sogno diventi realtà.