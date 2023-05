Italiano nuovo allenatore del Napoli: clamoroso indizio di Edo De Laurentiis

Vincenzo Italiano prossimo allenatore del Napoli, il tecnico della Fiorentina può sostituire Luciano Spalletti in azzurro.

In mattinata si è parlato con insistenza di nuovo di Luis Enrique. Ma secondo le ultime notizie il tecnico spagnolo non è convinto del progetto di Aurelio De Laurentiis. A preoccupare sono le partenze di nomi illustri nel gruppo azzurro. Non va dimenticato che Luis Enrique ha rifiutato addirittura il Chelsea.

Intanto un indizio sul nuovo allenatore del Napoli viene dato da Edo De Laurentiis. Come riportato ad areanapoli, il vice presidente del Napoli mentre era impegnato in alcune commissioni personali ha dato una minima indicazione. “Chi sarà il nuovo tecnico del Napoli? Lo saprai tra dieci giorni“.

L’indizio di Edo De Laurentiis sul nuovo allenatore del Napoli non è proprio una da sottovalutare. Infatti Vincenzo Italiano giocherà la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham il giorno 7 giugno, quindi tra otto giorni. Insomma non molto distante dalla data indicativa data dal vice presidente del Napoli.