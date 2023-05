Sportitalia: Luis Enrique al Napoli, mega offerta di De Laurentiis. Il problema è il progetto?

Nuovo allenatore del Napoli, arriva l’offerta per Luis Enrique da parte di Aurelio De Laurentiis. Lo spagnolo per sostituire Luciano Spalletti.

In mattinata si è parlato di un raffreddamento della pista Luis Enrique per il club azzurro. Da più fonti si è appreso della volontà del tecnico di riflettere ancora sulla situazione. Addirittura lo spagnolo pare sia pronto anche a restare ancora un altro anno fermo, prima di decidere il da farsi.

Napoli: De Laurentiis vuole Luis Enrique

Arrivano ulteriori notizie sul nuovo allenatore della SSCN. Ecco quanto scrive Alfredo Pedullà su Twitter: “Aurelio De Laurentiis ha formalizzato una proposta da 8 milioni più 2 bonus a stagione, usufruendo dei vantaggi del Decreto Crescita. Ma, come già raccontato, Luis Enrique non ha messo la questione economica al primo posto, altrimenti avrebbe accettato il Chelsea. Ha perplessità di carattere tecnico, le possibili partenze di Kim e

Osimhen non aiutano a pensare che l’ossatura dello Scudetto venga tutelata. Ma soprattutto è preoccupato per alcune dichiarazioni che metterebbero non poca pressione all’interno di una scelta che non vuole sbagliare“.

Luis Enrique è il preferito di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli, ma il tecnico vuole un progetto interessante, ma soprattutto giocatori di qualità. Un’esigenza non da poco per un profilo di grande prestigio come l’ex allenatore della Spagna.