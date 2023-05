Napoli, Luis Enrique pure il Brasile lo tenta: è il progetto De Laurentiis il problema?

Il Napoli ha messo nel mirino Luis Enrique, ma il tecnico spagnolo non ha ancora deciso il suo futuro: il problema non è l’ingaggio.

Questa mattina i vari giornali parlano di una frenata molto netta per l’arrivo di Luis Enrique al Napoli. Sia Corriere dello Sport, ma anche Gazzetta dello Sport e Il Mattino concordano sul fatto che la pista che porta l’asturiano al Napoli si è raffreddata in maniera netta. Così come fa anche Repubblica che rilancia i nomi di Italiano e Conceicao.

Luis Enrique al Napoli, qual è il problema

Aurelio De Laurentiis deve risolvere il problema allenatore. Luciano Spalletti ha utilizzato parole al miele per giustificare il suo addio alla squadra azzurra: vuole restare al fianco della figlia e non si sente in grado di ricambiare le aspettative e l’amore che la piazza di Napoli ha da offrire. Questo è un dettaglio da non sottovalutare.

Anche perché la questione progetto viene menzionata da tutti i quotidiani in edicola, anche quando si parla di Luis Enrique.

Gazzetta scrive che c’è anche il Brasile che vuole Luis Enrique, ma che il tecnico asturiano può valutare l’opportunità di restare un altro anno fermo, anche perché fino ad ora le offerte che gli sono giunte non lo hanno soddisfatto. Addirittura per Luis Enrique si era mosso il Chelsea, progetto rifiutato e affidato a Pochettino.

Corriere dello Sport parla di pausa di meditazione per Luis Enrique al Napoli, ma la pista è molto più fredda. Solo un intervento di Aurelio De Laurentiis, che seppe convincere Ancelotti e Spalletti, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Ma a questo punto c’è da chiedersi, perché Spalletti per la famiglia e perché non sa se riuscirà a ripetersi. E perché Luis Enrique tentenna così tanto nell’accettare il Napoli? Gli azzurri giocheranno la Champions League, sono i Campioni d’Italia in carica e De Laurentiis punta a crescere ed affermarsi Europa. Quali sono tutte queste remore?