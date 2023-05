Repubblica – Napoli Luis Enrique, prende tempo. Italiano, nuovi contatti c’è l’opzione Conceicao

Post Spalletti, rivoluzione Napoli: De Laurentiis Sbotta, Luis Enrique Esita. Conceicao o Italiano la Scelta Sorpresa?

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La strada del Napoli si dirama: Luciano Spalletti lascerà la guida del club partenopeo al termine della partita con la Sampdoria. Il Domenica Stadio Maradona lo onorerà come merita, in quella che sarà l’ultima partita della stagione. Aurelio De Laurentiis, già a conoscenza della decisione, è al lavoro per assicurare un degno successore sulla panchina del Napoli.

Luis Enrique fra dubbi e corteggiamenti: il Brasile in agguato

Secondo quanto rivela l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, l’ex ct della Nazionale spagnola, Luis Enrique, è la prima scelta di De Laurentiis. I contatti telefonici hanno rivelato un interesse reciproco, ma le trattative sono in bilico. L’ostacolo? Il divario tra la richiesta salariale di Enrique e l’offerta del Napoli. L’intromissione della Nazionale del Brasile complica ulteriormente le cose: l’appeal della Seleção è impareggiabile.

Vincenzo Italiano e Sergio Conceicao: le nuove opzioni sul tavolo di De Laurentiis

Mentre la partita con Enrique si gioca, altri nomi emergono. Uno è quello di Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina, che ha suscitato interesse nonostante la limitata esperienza internazionale. L’altro è quello del portoghese Sergio Conceicao. De Laurentiis desidera un allenatore di campo e non un manager con troppo potere sul mercato.

La questione Cristiano Giuntoli: le mire della Juventus e la risposta di Napoli

Intanto, la questione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli si complica. Giuntoli vorrebbe lasciare il Napoli come Spalletti, ma De Laurentiis ha chiarito di non volerlo lasciare. L’inevitabile incontro tra i due potrebbe risolvere l’impasse.

Gli azzurri in partenza e i confermati: Meret resta, Kim Min-Jae a rischio

In mezzo a tutto questo, c’è una sorprendente fuga da Napoli: in campo e fuori. La festa di Domenica al Maradona potrebbe avere un retrogusto amaro, con alcuni giocatori che dicono addio. Tuttavia, Alex Meret rimarrà, mentre Kim Min-Jae è a rischio, con il Manchester United che lo sta osservando da tempo.