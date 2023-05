Luciano Spalletti elogia Kim e Anguissa, poi rivela un retroscena interessate

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha elogiato Kim e Anguissa durante il premio ‘Inside the Sport 2023’ a Coverciano.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha riservato parole d’elogio per i pilastri della squadra, Anguissa, Kim e Kvaratskhelia , durante il suo discorso al premio “Inside the Sport 2023”, tenutosi a Coverciano.Il coreano e il georgiano, arrivati durante l’estate in mezzo allo scetticismo generale, hanno sorpreso tifosi ed addetti ai lavori con le loro brillanti prestazioni.

Spalletti ha dichiarato: “Avevamo la necessità di completare la rosa e a volte lo si fa conoscendo i giocatori e altre fidandosi della propria dirigenza. Anguissa, ad esempio, era un giocatore per il quale mi sono fidato totalmente di Giuntoli“. Questa fiducia sembra essere stata ripagata con le prestazioni di entrambi i giocatori in campo.

Kim, in particolare, ha dimostrato un’abilità notevole nel rispondere alle richieste del tecnico. “Kim lo abbiamo visionato e ci ha convinto totalmente anche se avevamo altre opzioni. Ha la qualità di mettere in campo tutto quello che gli viene chiesto“, ha sottolineato Spalletti.

Ha poi continuato: “Ci abbiamo parlato e lavorato spiegandogli, anche, che ci si diverte di più giocando col pallone fra i piedi anziché rincorrendo gli avversari. Ci è riuscito bene, ma ha le possibilità di farlo ancora meglio: può sia marcare che arrivare in area avversaria col pallone come abbiamo visto Stones fare nel Manchester City“.

Queste parole rivelano non solo il rispetto di Spalletti per le capacità di Kim, ma anche la sua convinzione che il giocatore possa continuare a migliorare e a dare un contributo significativo alla squadra. Il discorso di Spalletti ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra allenatore e dirigenza nel processo di acquisto dei giocatori, evidenziando come la fiducia riposta in questi nuovi elementi stia portando i suoi frutti.

L’effetto di questi nuovi acquisti sulla squadra del Napoli sarà sicuramente interessante da seguire nei mesi a venire. Con la guida di Spalletti e l’abilità di giocatori come Kim e Anguissa, il futuro del Napoli sembra luminoso.