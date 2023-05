Bruscolotti: “Spalletti via? Non preghiamo nessuno per restare. Kim perdita clamorosa. Consiglio due allenatori”

Luciano Spalletti lascia Napoli, ne parla anche Giuseppe Bruscolotti ex difensore che suggerisce Luis Enrique o Vincenzo Italiano come sostituti.

“Bisogna tenere chi vuole rimanere, se poi bisogna convincerlo meglio che vada via. Io sono dell’idea che non bisogna pregare nessuno, poi se ha altre ragioni, grazie per tutto quello che ha fatto ma la vita continua.

Io prenderei un allenatore che pratica lo stesso gioco che fa anche Spalletti. Quindi prenderei un tecnico come Luis Enrique ma anche Vincenzo Italiano, la Fiorentina nella seconda parte è stata un’ottima squadra. Hanno fatto bene anche in Europa, giocando molto bene. Ovviamente anche il nuovo allenatore porterà le sue idee e non farà le stesse cose del suo predecessore“. Queste le parole di Bruscolotti a Radio Kiss Kiss Napoli.

Napoli: il sostituto di Spalletti, le parole di Bruscolotti

De Laurentiis e Luis Enrique possono andare d’accordo? “È normale che ci possono essere degli scontri, l’importante è che il confronto sia costruttivo. La società ha lavorato bene in questi anni, questo ne va tenuto conto“.

Bruscolotti ha parlato anche del possibile addio di Kim: “Rrahmani ha rinnovato e va bene, ma Kim è un giocatore davvero molto forte e va confermato. È un punto di riferimento importante, un giocatore che dimostra di avere una leadership importante, gioca come un calciatore consumato. Purtroppo oggi con queste clausole i contratti valgono niente, poi quando entrano in gioco questi grandi club è difficile resistere“.