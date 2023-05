Meluso: “Italiano pronto per una big, assomiglia a Zeman, come Spalletti”

Mauro Meluso parla dell’addio di Luciano Spalletti e del possibile arrivo sulla panchina azzurra di Vincenzo Italiano.

“Chiunque va ad allenare il Napoli prende una eredità importante. Lui ha dimostrato di essere pronto per una big. Ovviamente non per tutte le big, perché il modo di giocare si deve sposare con quello della rosa a sua disposizione. Secondo me Italiano nella prima parte di stagione Italiano ha fatto fatica perché ha dovuto riorganizzare la squadra, visto che ha perso calciatori come Torreira, ma anche Vlahovic e altri che non sono stati sostituiti a dovere” dice Meluso a Radio Goal

Meluso su Italiano al Napoli dice: “Spalletti e l’attuale allenatore della Fiorentina hanno molte similitudini, entrambe le squadre assomigliano a quelle di Zeman. Le squadre di Italiano, però, hanno gli esterni che non tagliano verso il centro. Io gli chiesi perché non fanno? Lui mi rispose dicendo che non voleva fargli ‘sprecare’ forze, visto che lui vuole tenere il pallino del gioco. Ma sono sfumature“.

Si parla anche del futuro di Cristiano Giuntoli e dice: “Io non credo che il direttore sportivo del Napoli prenderà un anno sabatico. Lui è un grandissimo dirigente. Giuntoli aveva posto le basi per vincere lo scudetto già nella scorsa stagione, questo anche grazie al suo lavoro”