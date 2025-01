Meret non ha rinnovato: Il Napoli rischia di perdere il portiere

Il portiere è in scadenza di contratto e il club azzurro lavora per evitare di perderlo a parametro zero. Il Mattino rivela la proposta e la situazione bonus.

Il Napoli deve risolvere la questione rinnovo di Alex Meret. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro sta trattando ad oltranza con l’entourage del portiere friulano per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione.

La proposta del Napoli è chiara: un contratto di un anno più opzione per il secondo. Come rivela il quotidiano napoletano, la trattativa starebbe registrando passi in avanti grazie all’inserimento di alcuni bonus che potrebbero essere decisivi per arrivare alla fumata bianca.

Il dossier Meret si aggiunge ai tanti temi caldi sul tavolo del ds Manna, attualmente a Milano per lavorare al sostituto di Kvaratskhelia. Il club ha intanto già definito il rinnovo di Olivera fino al 2030.