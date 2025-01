Sky: “Garnacho? possibile che il Napoli non prenda l’esterno”.

Il giornalista Luca Marchetti ritiene che il Napoli potrebbe investire a centrocampo. Frattesi e Pellegrini le alternative a Garnacho.

Il Napoli studia le mosse per il dopo Kvaratskhelia. Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, nel suo editoriale per TMW, il club azzurro starebbe valutando diverse opzioni di mercato, non necessariamente limitate al reparto offensivo.

Sul fronte Garnacho, la situazione resta complessa: “Piace a tutti, ma il Manchester vuole almeno 70 milioni di euro. Tanti, troppi. E quindi bisogna trovare delle strade alternative”, spiega Marchetti, che aggiunge: “Tutti sanno che il Napoli ha disponibilità economica e deve prendere un giocatore in quella zona di campo. Ma non è necessario spendere tutti i soldi ora”.

La vera novità riguarda il centrocampo. Il giornalista di Sky rivela: “Il Napoli un acquisto lo farà certamente, ma non è detto che il colpo debba essere fatto necessariamente per l’erede di Kvara: potrebbe anche essere un centrocampista. Frattesi e Pellegrini, per esempio, di cui spesso si è parlato”.