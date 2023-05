Napoli, Vincenzo italiano sarà il nuovo allenatore. Ecco quando sarà annunciato

Vincenzo Italiano potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli per la stagione 2023-2024. L’annuncio ufficiale è atteso dopo il 7 giugno.

Il Napoli è pronto a intraprendere un nuovo capitolo con Vincenzo Italiano alla guida. Secondo quanto riportato in esclusiva da AreaNapoli.it, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto l’attuale allenatore della Fiorentina come successore di Luciano Spalletti, che chiuderà il suo biennio alla guida del club partenopeo il 4 giugno.

Un Nuovo Inizio per il Napoli con Vincenzo Italiano

La scelta di Italiano è guidata dalla volontà di De Laurentiis di mantenere il Napoli competitivo, giovane ed entusiasmante. Il presidente azzurro ha dimostrato un apprezzamento di lunga data per Italiano, avendolo considerato come potenziale allenatore già prima dell’arrivo di Spalletti.

Nodo contratto con la Fiorentina

Tuttavia, la situazione contrattuale di Italiano potrebbe rappresentare un ostacolo. Il tecnico è legato alla Fiorentina fino al 2024, ma secondo alcune fonti potrebbe liberarsi attraverso un “patto d’onore” dopo aver guidato la squadra toscana alla finale di Conference League. Gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, potrebbero facilitare l’operazione.

Chi è Vincenzo Italiano?

Nato nel 1977, Italiano ha un passato da calciatore di buon livello, avendo giocato a lungo in Serie A con il Verona e il Chievo, oltre che con Padova e Trapani. Come allenatore, Italiano predilige un calcio offensivo, basato su un modulo 4-3-3. Il lavoro degli esterni, sia terzini che ali, e dei centrocampisti in fase di inserimento, riveste un ruolo fondamentale nella sua filosofia di gioco.

Quando l’annuncio ufficiale?

La data dell’annuncio ufficiale è incerta, ma secondo Areanapoli.it, è probabile che non avverrà prima del 7 giugno, data della finale di Conference League tra la Fiorentina e il West Ham. Staremo a vedere se Vincenzo Italiano sarà effettivamente l’uomo scelto per guidare il Napoli nella prossima stagione.