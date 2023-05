Criscitiello: “De Laurentiis e Lotito comandano in Italia. Vantaggi a tutto il sistema”

Michele Criscitiello ritiene che Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito comandano in Italia: vantaggi a tutto il sistema

Nel corso del suo editoriale sul sito Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha parlato dei tanti temi del calcio italiano: “Intanto a Casa Milan è pronta la rivoluzione. Nei vertici ci sarebbe la voglia di cambiare staff dirigenziale ma, come già anticipato, non ci saranno scossoni clamorosi. Sono tutti consapevoli che il Milan ha fallito su tutta la linea quest’anno e la Champions arriverà dai tribunali e non dal campo. Cosa gravissima per i campioni d’Italia uscenti. Maldini avrà una terza chance ed è giusto cosi”.

Per Criscitiello De Laurentiis e Lotito comandano in Italia

Per Criscitiello due presidenti hanno un ruolo di rilievo in Italia: “Questa serie A è stata all’insegna del Made in Italy. Napoli e Lazio. Allenatori toscani e presidenti romani. Tutti e 4 molto particolari. A tratti folli. Però sono vincenti in campo e fuori. De Laurentiis e Lotito comandano il calcio italiano e hanno portato vantaggi al sistema e ai loro club”.

“Il Napoli ha scritto la storia ma anche la Lazio in Champions è una notizia clamorosa nell’epoca dei fondi e dei dollari americani. Spalletti e Sarri sono bravi, vecchio stampo ma con mentalità giovane. Hanno dominato e dimostrato che si può fare calcio valorizzando le proprie idee. Un altro modello vincente è quello dell’Atalanta. Percassi è un fenomeno, D’Amico subentrato a Sartori molto bravo e la formula fondo-proprietà italiana può funzionare anche in futuro.” ha concluso Criscitiello.