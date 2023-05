Corriere dello Sport: “Spalletti-Napoli: telenovela finita”

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina la fine del rapporto tra Spalletti ed il Napoli: “Telenovela finita”

Il Corriere dello Sport rilancia in prima pagina l’annuncio di Aurelio De Laurentiis nell’ultima puntata di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio su RAI2. Il noto quotidiano titola “Spalletti andrà via da Napoli” e poi riassume: “L’annuncio di De Laurentiis. Spalletti andrà via da Napoli, il presidente conferma: vuole un anno sabbatico, per lui si è chiuso un ciclo“. Mentre sulla partita: “Osi re del gol non basta: doppietta e 2-2 a Bologna”.

Il Corriere dello Sport dà priorità all’annuncio di Aurelio De Laurentiis su Luciano Spalletti

All’interno dell’articolo scritto da Fabio Mandarini, viene sottolineata la fine della telenovela, con Luciano Spalletti che quindi non sarà più l’allenatore del Napoli dopo due anni e soprattutto al termine della stagione che riconsegnato al Napoli lo Scudetto. Proseguendo ieri nella chiacchierata con Fabio Fazio, che da ieri sera ha terminato il rapporto ultratrentennale con la RAI, De Laurentiis ha poi proseguito: “E’ stato un grandissimo allenatore di quei ragazzi. Gli allenatori si dividono tra quelli che vogliono fare mercato e quelli che allenano: Spalletti è uno di questi ultimi. Quando una persona viene da te e ti dice che anche se ha un contratto in essere preferirebbe avere un anno sabbatico che fai? Ti opponi? Nella vita devi essere sempre generoso. Bisogna dare senza aspettarsi nulla, lui ha dato e lo ringrazio. È un uomo libero, giusto lasciarlo andare”.